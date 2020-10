Productores de flor de Cempasúchil y Borla, cuentan situación actual de venta en Etla

-La borla lleva un poco mas de tiempo, por lo que las parcelas se empiezan a preparar en el mes de junio y el Cempasúchil en agosto, y se empiezan a cosechar a partir del 30 de octubre

José Cruz

Oaxaca, Oaxaca.- Productores de flor de Cempasúchil y Borla, dieron una entrevista para este medio de comunicación, en la cual nos cuentan cual es la situación de venta actual en Santa Cruz Lachixolana, Etla.

Urbeno Zarate Pinelo, productor de flores de cempasúchil y Borla, dijo que hasta el momento, van en tiempo y forma en la plantación de estas flores que son primordiales para las próximas fechas de día de muertos.

Asimismo, mencionó que este es un negocio familiar, ya que sus padres y sus hermanos junto con él, se encargan de la siembra además dijo que debido a que año con año siembran estas plantas, los clientes los van conociendo, y así logran vender a mayoristas por surco y por menudeo a personas dentro y fuera de la comunidad.

Por otro lado, comentó que es poca la inversión que genera realizar esta siembra, sin embargo, son mas los gastos de fertilización, del trabajo que se le hace al terreno, la maquinaria, entre todas las cosas para el cuidado de las plantas.

Señaló que con respecto al consumo del agua, dependen del terreno y del clima en el que se encuentren.

Finalmente, mencionó que la borla lleva un poco mas de tiempo, ya que las parcelas se empiezan a preparar en el mes de junio, y se deben trasplantar a finales de julio, asimismo, dijo que hay una diferencia de un mes en el trasplante de cempasúchil ya que este se siembra en agosto ya que es mas rápido el proceso, y se empiezan a cosechar a partir del 30 de octubre.

