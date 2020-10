Presidentes de colonias en Tuxtepec manifiestan su respaldo al Presidente Noé Ramírez

-Seguiré escuchando a todos para dar solución a los problemas que nos presentan, dando respuesta rápida y oportuna, dijo el Alcalde a las Autoridades Auxiliares

Tuxtepec, Oaxaca.- El Presidente Municipal de Tuxtepec, Noé Ramírez Chávez recibió el respaldo de los presidentes de colonias, al manifestarle la confianza que tienen en él y en el Gobierno que encabeza, se comprometieron a trabajar en unidad para que Tuxtepec salga adelante.

A nombre de los Presidentes de Colonia, Osvaldo Rincón Reyes hizo patente el compromiso de las Autoridades Auxiliares un pacto de unidad y el compromiso para juntos trabajar en el fortalecimiento del actual Gobierno Municipal y unidos por el bien de los tuxtepecanos.

Hizo mención a que anteriormente algunos Directores apoyaban más a gente que pertenecía a una estructura política que a las Autoridades Auxiliares “pero hoy, Noé Ramírez Chávez ha retomado el camino por eso agradecen y reconocen su actitud de honrar el compromiso del amigo Dávila, nos da gusto y no nos queda más que agradecer también al cuerpo de Regidores y exhortarlos a hacer equipo con el Presidente Municipal para que Tuxtepec continúe en el camino del desarrollo.

Por su parte, el Presidente Municipal de Tuxtepec, respondió a los Presidentes de Colonia agradeciendo este respaldo a su Administración y dijo: “mi amigo Fernando fue un gran líder que nos enseñó cómo deben ser los políticos, los Presidentes Municipales, nos enseñó a escuchar a la gente, que el dinero del pueblo es para beneficio del pueblo y yo tengo esa escuela que él nos dejó y con ella seguiré, escuchando a todos para dar solución a los problemas que nos presentan, dando respuesta rápida y oportuna”.

“Tengan confianza en que cuentan con un presidente amigo que seguirá trabajando por Tuxtepec, que tiene el respaldo de sus Regidores para seguir avanzando, pero también, necesito de la fuerza de los Presidentes de Colonia y de los Agentes Municipales y de Policía para que sus colonias y comunidades sigan creciendo y les podamos acercar todos los servicios básicos”, aseveró el Alcalde tuxtepecano.

Agregó que con las obras y acciones que se están realizando se demuestra la unidad que existe entre el Gobierno y la gente y, “así unidos podemos hacer grandes cosas por nuestro municipio”.

Para concluir, el Presidente Municipal Noé Ramírez Chávez puntualizó: “nos da gusto ver cómo estamos utilizando el dinero del pueblo para beneficio del pueblo, para mejorar el entorno y la vida de sus ciudadanos.

Estén seguros que en estos recorridos que estamos llevando a cabo para dar los banderazos de inicio de obras, estaremos llevando buenas noticias para todos los tuxtepecanos”.

