Llama diputado Horacio Sosa a respetar autonomía de la UABJO

-Urge no permitir la imposición del notario Gilberto Gamboa Medina, como rector de la máxima casa de estudios, supuestamente promovida por el Gobierno del Estado.

Comunicado

San Raymundo Jalpan, Oax. 09 de octubre de 2020. El Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Horacio Sosa Villavicencio, hizo un llamado respetuoso al Honorable Consejo Universitario y al resto de la comunidad, de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), a no permitir la intromisión del gobierno del estado ni de cualquier otro agente con intereses políticos extrauniversitarios y preservar la autonomía y la integridad de nuestra máxima Casa de Estudios.

Lo anterior a fin de honrar la libertad de pensamiento y la capacidad de autodeterminación universitaria, que posee la UABJO, frente a posibles intereses particulares o de grupo que intenten pasar por encima de los altos principios universitarios.

En este sentido, expuso que en los últimos días, diversos universitarios notables han hecho del conocimiento público que al interior de la UABJO, se fragua una conspiración con el fin de destituir al actual rector y colocar en su lugar a una persona incondicional del ex gobernador José Murat Casab.

Sosa Villavicencio, mencionó que de acuerdo con esa información pública, se acusa que líderes sindicales se han coludido con el gobierno del estado para presionar a integrantes del Honorable Consejo Universitario con el fin de imponer en la Rectoría a Gilberto Gamboa Medina, funcionario menor de la actual administración estatal, mediante procedimientos no previstos en la Ley Orgánica, y por tanto violatorios del marco jurídico vigente en el estado y en la propia universidad.

Sostuvo que a lo largo de la historia, las sucesivas administraciones estatales han buscado el control de la UABJO, a la que permanentemente han considerado fuente de recursos económicos y capacidad de movilización política, traicionando el profundo sentido y razón de ser de la máxima casa de estudios.

Fue puntual al indicar que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es patrimonio no sólo de la comunidad universitaria, sino de todas las oaxaqueñas y todos los oaxaqueños, de las presentes y de las futuras generaciones, que tienen esperanza de un mejor porvenir.

Lo anterior al conmemorarse el cuadragésimo noveno aniversario de la edición número 41 del Diario Oficial de la Federación, de fecha 9 de octubre de 1971, en la que se publicó el Decreto en el cual la XLVII Legislatura del Estado, reforma la Ley Orgánica de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca y determina que en lo sucesivo se le denominaría Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. De esta manera el decreto 276 en su artículo primero, concede plena autonomía a la Máxima Casa de Estudios, emanada del Instituto Autónomo de Ciencias y Artes del Estado.

