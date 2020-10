Inicia actividades educativas el Centro Universitario Comunal de Tuxtepec

-Un sueño que se dio a base de esfuerzos y sacrificio por el gremio magisterial, asegura la Coordinadora General del UACO.

Alex Morales

Tuxtepec, Oaxaca.- Este sábado autoridades de diversas comunidades y municipios, se reunieron dentro del espacio de la Tallera Colectiva, para ser testigos de la inauguración del Centro Universitario Autónomo Comunal de Oaxaca, con sede en esta ciudad.

Ahí mismo la Coordinadora General de este centro de Estudios Estela Robles Iturbe, señaló que ha sido un logro el poder soñar con este proyecto después de una ardua lucha para conseguirlo por lo que manifestó, que es un reconocimiento para todos los maestros que contribuyeron con su granito de arena para que se lograra esta universidad en Tuxtepec.

Por su parte el Director de educación y cultura Guillermo Guardado Campa quien también se hizo presente en este acto, reconoció el esfuerzo del gremio magisterial, a lo que dijo que se identifica con esta lucha por ser parte del sector Magisterial y explicó que hoy en día, la educación se ha convertido más al mercantilismo olvidándose por completo de lo más elemental que es la educación y es por eso que se deben buscar otras opciones para los jóvenes que sí desean aprender.

Por otro lado también el Director de la Tallera Colectiva Sakiamuny Chavarro Rusell, señaló que es necesario que las cosas se hagan de manera colectiva y de forma comunal y es por eso, que reconoció a la UACO de ser una nueva modalidad para la colectividad social y ciudadana en donde todos deben ser parte de un solo proyecto.

De esta forma se da de manera oficial el inicio de actividades de esta Universidad, que ya venía trabajando desde el primero de Septiembre, sin embargo con la presencia de todos los involucrados fue que se decidió hacer este evento para que se hiciera del conocimiento público, esta nueva alternativa educativa.



