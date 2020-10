Ingresan al sistema de vigilancia casos positivos por asociación epidemiológica por COVID-19

-Se registraron 705 contagios nuevos; hay 852 casos activos

-La pandemia continúa ,el uso de cubrebocas, sana distancia y lavado de manos, son fundamentales

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de octubre de 2020.- Luego de que el Gobierno Federal realizara un ajuste del lineamiento estandarizado de vigilancia Epidemiológica y con el objetivo de tener un mejor acercamiento al comportamiento de la pandemia en el país, y a partir de la inclusión de casos positivos por asociación epidemiológica, que incluye casos sospechosos con y sin muestra, este viernes se han registrado en la plataforma 705 casos nuevos de COVID-19 distribuidos en 132 municipios de la entidad, sumando 18 mil 694 casos acumulados.

Durante el comunicado técnico de este viernes 9 de octubre, el subdirector de Innovación y Calidad de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Héctor Matus Santiago en representación del titular de la dependecia, Donato Casas Escamilla, informó que se han notificado 29 mil 993 de los cuales 8 mil 039 han sido negativos, 3 mil 260 son sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 16 mil 303 se han recuperado y siete decesos que suman mil 503 defunciones.

Agregó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 12 mil 460 casos confirmados y 738 defunciones, Istmo mil 815 y 281 decesos, Tuxtepec mil 789 y 245 muertes, Mixteca mil 269 y 113 fallecimientos, Costa 905 y 79 defunciones y la Sierra 456 y 47 decesos.

Sostuvo que los 705 casos nuevos se distribuyen en 132 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 185, Santa Cruz Xoxocotlán 30, Santiago Pinotepa Nacional 29, Salina Cruz 27, San Juan Bautista Tuxtepec 26, Santa Lucía del Camino 25, Huajuapan de León 15, Miahuatlán de Porfirio Díaz 14, San Pablo Etla 13, San Pedro Pochutla 12.

Loma Bonita, San Lucas Ojitlán y Santa Catarina Juquila 11 cada uno, Villa de Zaachila, Santa María Atzompa, San Pedro Mixtepec y Villa de Etla 10 cada uno, San Sebastián Tutla y Tlacolula de Matamoros nueve cada uno; el resto ocho, siete, cinco, cuatro, tres, dos y un caso.

Señaló que hay 852 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 636, Mixteca 68, Costa 48, Sierra 39, Istmo 38 y Tuxtepec 23.

Añadió que de las mil 503 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 676, 359 y 214 respectivamente. Por sexo, mil 002 han sido hombres y 501 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Matus Santiago, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, hoy se registró un 39.8% global, de los cuales el 46.1 % sin ventilador y 27.9% con ventilador.

Finalmente, dijo que es importante señalar que tenemos la responsabilidad de no bajar la guardia, seguir las medidas decretadas por parte de la Secretaría de Salud Federal y Estatal, usar el cubrebocas y evitar acudir a lugares cerrados, así como el lavado de manos; “es importante realizar esto con responsabilidad social, así todos podemos prevenir esta infección”.

Comentarios

