Entrega Seculta acervo bibliográfico para bibliotecas comunitarias de Putla Villa de Guerrero

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de octubre de 2020.- A fin de fortalecer las acciones de fomento a la lectura que realiza la Secretaría de Cultura Federal en cada uno de los estados; la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), a través de la Dirección de Conservación y Divulgación Cultural, este viernes llevó a cabo la entrega de 10 cajas de libros para bibliotecas comunitarias de Putla Villa de Guerrero.

En representación de la titular de la dependencia, Karla Villacaña Quevedo, el subsecretario de Planeación Estratégica, Omar Adrián Heredia Mariche y el director de Conservación y Divulgación Cultural de la Seculta, Jesús René Canseco Girón , realizaron la entrega del acervo bibliográfico para el fortalecimiento de las bibliotecas comunitarias de San Isidro del Estado y Santo Domingo del Estado, Putla Villa de Guerrero.

Durante la entrega, el subsecretario de Planeación Estratégica, Omar Adrián Heredia Mariche, reiteró el compromiso del gobernador Alejandro Murat Hinojosa a través de la Seculta, para fomentar el hábito de la lectura en las 482 bibliotecas comunitarias del estado y brindar servicios al alcance de las niñas, niños y jóvenes.

Agregó que las bibliotecas comunitarias del estado deben tener en sus acervos, materiales culturales que beneficien a las niñas, niños y jóvenes, por ello la Seculta contribuye para ampliar estos espacios de lectura.

En su intervención, el director de Educación de Putla Villa de Guerrero, Edwin García Narváez, agradeció la apertura y compromiso de la Seculta para fortalecer y fomentar el hábito de la lectura en las comunidades.

Resaltó el compromiso de la dependencia con los municipios para que cuenten con una biblioteca comunitaria y material bibliográfico acorde a las necesidades de las personas usuarias, “con trabajo en equipo y con la respuesta de la Seculta incrementamos el acervo de estos espacios de lectura”, concluyó.

