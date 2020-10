Cantante tuxtepecano Jose Vicente, viajará a Colombia para representar a México

– Dijo estar muy emocionado y agradecido por esta gran oportunidad ya que sus sueños poco a poco se convierten en realidad

Aby Quintana

Tuxtepec; Oaxaca.- Será para el próximo año que el cantante tuxtepecano Jose Vicente viaje a Colombia, para representar a nuestro país, con música regional mexicano, así lo detalló para la lente de Aby Quintana TV.

El “Potrillo de la Cuenca” como también lo conocen artísticamente dentro de su municipio, detalló que antes de la pandemia tenía muchos proyectos en puerta como la participación con una televisora nacional y así también su viaje a Colombia, pero lamentablemente este se aplazó para el próximo año.

Comentó que hasta el momento no puede dar una fecha exacta para este evento internacional ya que están por confirmarle el mes y los días que este se estará realizando, pero lo que sí es un hecho es su viaje a este país.

Dijo estar muy emocionado y agradecido por esta gran oportunidad ya que sus sueños poco a poco se convierten en realidad y es por eso que día a día se prepara para mostrar un espectáculo mejor.

Es bueno recordar que Jose Vicente, ha participado en diferentes reality shows como: “La Academia Kids” y “Pequeños Gigantes, donde desafortunadamente no quedó, pero fue en el 2016 donde quedó dentro de los 80 participantes del reality show “ La Apuesta” y esto le ayudó para darse a conocer más artísticamente a nivel nacional.

