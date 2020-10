Cancela ayuntamiento de Oaxaca, eventos masivos durante día de muertos

-Panteones en la ciudad, siguen cerrados y solo hay acceso restringido a grupos de menos de 10 personas para realizar inhumaciones.

Oscar Rodríguez

Oaxaca, Oaxaca.- El cabildo del ayuntamiento de la ciudad de Oaxaca de Juárez, determinó cancelar todos los eventos públicos y masivos durante los festejos de Muertos del 31 de octubre y 1 y 2 de noviembre debido a que se ha registrado un incremento acelerado de casos de COVID-19.

De manera virtual, los concejales estipularon en un punto de acuerdo que las calendas, comparsas, recorridos, concursos de altares, concursos de tapetes, proyecciones, presentaciones artísticas y culturales, exposiciones, muestras gastronómicas, altares monumentales, rodadas ciclistas, concursos de disfraces y todos los eventos en general relacionados con la fiesta de Todos Santos quedan restringidos con motivo de la alerta sanitaria decretada por la autoridad federal.

El Presidente Municipal Oswaldo García Jarquín resaltó que tan solo el viernes 10 de octubre se registraron 705 casos de COVID-19 en todo el estado, 185 de éstos en la ciudad de Oaxaca de Juárez, “algo inédito durante el tiempo que lleva la pandemia, de ahí la importancia de aprobar la medida de no autorizar permisos para eventos públicos en la temporada de Día de Muertos, que está próxima”, dijo.

“Tenemos que estar muy alertas y no bajar la guardia”, indicó al tiempo que anunció que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez cancelará cualquier actividad o celebración planteada con anticipación para esta temporada.

En este contexto, mencionó la importancia de que cada persona haga lo propio en materia de prevención, mientras las y los científicos avanzan en el desarrollo de la vacuna.

El munícipe quien cumple su etapa de aislamiento al resultar positivo por Covid-19 de forma virtual hizo un llamado “a la conciencia ciudadana para cuidarnos y no seguir registrando casos positivos y volver a semáforo rojo”.

Agregó que la reactivación económica es muy importante, pero ante la emergencia sanitaria es interés de los tres órdenes de gobierno actuar con responsabilidad y respetar los acuerdos en materia de salud, principalmente los emitidos por este Cabildo.

Refirió que la ciudad capital es sin duda “un punto turístico, donde la muerte es fiesta y tradición”, sin embargo, la pandemia a nivel global limita muchas actividades y ocupa al Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez en resguardar y proteger a la ciudadanía.

