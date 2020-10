Arranca Irineo molina conservación de la carretera federal Reforma-Ayotzintepec

-Mejorarán también el sistema de drenaje pluvial

Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El diputado federal Irineo Molina Espinoza, acudió a la comunidad de Pueblo Viejo perteneciente al municipio de San José Chiltepec, donde junto con la autoridad municipal dio el banderazo de obra para la conservación de los primeros 5 kilómetros de la carretera federal Reforma – Ayotzintepec.

Está obra correrá a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), acción que beneficiará a la comunicación de cuatro municipios de la región como lo son: Tuxtepec, Ayotzintepec, Jacatepec y Chiltepec.

La obra permitirá un mejor tránsito y evitará próximas inundaciones en la comunidad de Pueblo Viejo, donde de igual manera se rehabilitará el sistema pluvial con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), luego de resultar afectado derivado de las fuertes lluvias de hace unas semanas.

