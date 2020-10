Amplia IEEPO atención de trámites y servicios educativos mediante citas y correo electrónico

-Como lo ha establecido el director general, Francisco Ángel Villareal, se avanza en la implementación de estrategias que permitan dar respuestas ágiles a los usuarios

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de octubre de 2020.- En atención a las instrucciones del gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, de fortalecer los protocolos sanitarios para el cuidado de la salud de la ciudadanía, la Dirección de Planeación Educativa del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), habilitó correos electrónicos y números telefónicos con la finalidad de que la comunidad escolar y los usuarios puedan realizar diferentes trámites.

De esta manera, como lo ha establecido el director general, Francisco Ángel Villareal, el IEEPO avanza en la implementación de estrategias que permitan dar respuestas oportunas y ágiles a las solicitudes de docentes, padres de familia, estudiantes y usuarios en general.

Para orientación a escuelas sobre normas de control escolar y uso del sistema para la captura de alumnos y calificaciones de escuelas de educación básica el Sistema Integral De Control Escolar del Estado de Oaxaca (SICEEO), tanto pública como privada, así como la expedición de historiales académicos, el Área de Educación Básica cuenta con el correo [email protected] y los teléfonos 951 216 02 94 y 951 268 95 19.

En el caso de la atención a escuelas de educación normal y unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) u orientación sobre el trámite de título de docentes, las y los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 951 216 02 94 y 951 233 54 24 o al correo [email protected].

La expedición de duplicados de educación primaria y secundaria o corrección de certificados de primaria y secundaria por cambio de identidad, se pueden solicitar al área de Archivo con números telefónicos 951 216 02 94 y 951 199 69 45 y también mediante el correo electrónico [email protected].

En todos los casos, es importante anexar un número telefónico donde se localice al interesado, ya que una vez que se dé trámite al documento o solicitud requerida, se le agendará una cita para que acuda a recogerlo o a concluir el proceso.

De requerir mayor orientación sobre otros asuntos en el ámbito del sector educativo, docentes, autoridades municipales, padres de familia, alumnos y usuarios en general, se puede dirigir al servicio de chat en línea, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 14:00 horas, en la página web institucional www.oaxaca.gob.mx/ieepo o a la línea telefónica 800-433-76-15.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario