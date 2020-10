Van 17 mil 899 casos positivos de COVID-19 en Oaxaca; 146 se registraron hoy

-Piden los SSO reforzar medidas protectoras, ante semáforo naranja

-Se notificaron ocho defunciones en las últimas 24 horas

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de octubre de 2020.- El director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Erick Azamar Cruz, informó que ante la situación sanitaria en el estado y por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, Oaxaca regresó al color “naranja” en el Semáforo Epidemiológico Nacional.

Indicó que a pesar de que la red hospitalaria al corte de este 8 de octubre se encuentra al 38.8% de camas ocupadas, no se puede bajar la guardia en las medidas de protección, por lo que las recomendaciones sanitarias en los espacios públicos deberán fortalecerse como: la sana distancia, lavado frecuente de manos y el uso correcto del cubrebocas; en beneficio de la salud de todas y todos.

Y es que dijo que este jueves se registraron 146 contagios nuevos de COVID-19, para acumular 17 mil 989 casos confirmados en la entidad; además de ocho fallecimientos, por lo que el global es de mil 496 decesos.

En representación del secretario de Salud, Donato Casas Escamilla, Azamar Cruz indicó que las y los pacientes contabilizados en las últimas 24 horas pertenecen a 44 municipios, principalmente: Oaxaca de Juárez con 62 casos y Santa Cruz Xoxocotlán con 13, el resto seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno.

Asimismo, señaló que se tiene un total de 797 casos activos, 15 mil 696 personas han recibido su alta sanitaria, se han realizado 26 mil 560 pruebas para el diagnóstico de la enfermedad, siete mil 740 muestras han sido negativas y hay 831 sospechosos.

Subrayó que por número de contagios, Valles Centrales registra 12 mil 056 positivos, Istmo mil 741, Tuxtepec mil 731, Mixteca mil 219, Costa 809 y la Sierra 433 acumulados.

Recordó a la población que la regulación del uso del espacio público de acuerdo al color “naranja”, es del 20% para la ocupación hotelera, el aforo autorizado para centros religiosos, centros comerciales, cines, teatros y eventos culturales es del 25%; mientras que el 50% para parques, plazas, espacios públicos abiertos, gimnasios, albercas, centros deportivos, SPA, centros de masaje, peluquerías y estéticas (con previa cita); y un 75% en mercados y supermercados.

Enfatizó que mientras continúe el riesgo de contagio, quedan suspendidos los eventos masivos, centros nocturnos, bares, salones de eventos, además las reuniones familiares deben llevarse a cabo con las medidas sanitarias correspondientes.

En su oportunidad, la tanatóloga del Centro de Oncología y Radioterapia de Oaxaca (CORO), María del Rosario Cruz López, destacó que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México existen cuatro millones de personas con depresión, el 10% de adultos mayores de 65 años sufren cuadros demenciales.

Mientras que el 15% de niños entre tres y 12 años padecen algún tipo de trastorno mental o de conducta, sin embargo, el 80% de las personas diagnosticadas pueden ser tratadas exitosamente logrando una vida funcional.

Por lo cual, recomendó a las y los oaxaqueños llevar a cabo estrategias para mejorar la salud mental como: cuidar el horario del sueño, aprender a vivir el aquí y el ahora, formar y cuidar la red de apoyo (familiar o social), aprender a usar la tecnología a favor, pedir ayuda, mantener una comunicación asertiva, cuidar el cuerpo, cultivar el sentido del humor, por mencionar algunas.

