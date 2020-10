Ulises de la Cruz, seis años imitando a “Paquita la del Barrio”

– Imitar a la intérprete de “Rata de dos Patas” lo ha llevado a conocer diferentes lugares fuera de su municipio, obteniendo muy buena aceptación del publico.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Ulises de la Cruz Ubieta García originario de San Juan Bautista Tuxtepec, quien durante seis años ha imitado a la cantante “Paquita la del Barrio” y que gracias a esto ha pisado diferentes escenarios dentro y fuera de su municipio.

Nos cuenta que su vida artística la inició realizando comedia en algunos centros nocturnos y fue en uno de sus espectáculos que el público le pidió que interpretara una de las melodías de los Tigres del Norte, pero al momento de cantar la canción los tonos le salieron como la cantante “Paquita la del Barrio” y fue ahí donde la misma audiencia, pidió que interpretará “la Pistolita” dejando a más de uno sorprendido.

Por ello decidió quedarse con el personaje y posteriormente presentarlo en algunos lugares, pero durante un año no tuvo muy buena respuesta ya que no promocionaba su show, por lo que fue en el año 2015 que se presentó en eventos como el día de las madres y fue como su espectáculo se dio a conocer un poco más.

Así también buscó la manera de promocionarse a través de las redes sociales y esto, le ayudó aún más para que las personas pudieran conocer su espectáculo y presentarlo en eventos públicos y privados.

Comentó que gracias a la imitación ha tenido la oportunidad de presentarse en algunos lugares fuera de su municipio como: Puebla, Oaxaca, Tabasco, Irapuato, entre otros, acompañado siempre de su esposa que es sonidera y DJ.

Detalló que imitar un personaje como la cantante Paquita la del Barrio no es tan fácil ya que no solo es similar la voz, si no también estudiar los movimientos corporales, aprender a caminar con tacón, buscar vestuario, un buen maquillaje, esto con la finalidad de presentar un show profesional.

Resaltó que imitar a la intérprete de “Rata de dos Pata” es algo muy agradable para él y sobre todo, tener la aceptación del público cuando pisa un escenario, dijo que si alguien gusta disfrutar de su espectáculo lo pueden contactar a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram como “Paquita Shows” o bien al teléfono 2871092794.

