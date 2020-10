Se invertirán más de 3 mil 500 millones de pesos en corredor interoceánico en Oaxaca

-El gobernador dijo que sumado a otras inversiones, la entidad en 2021 aplicará más de 13 mil millones de pesos en materia de infraestructura

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- En el 2021 la inversión que se realizará en la región del Istmo de Tehuantepec será de 3 mil 589 millones de pesos, mismos que se aplicarán en la rehabilitación de las vías del tren, en la continuación de la escollera en Salina Cruz y algunas obras de modernización en el puerto de Coatzacoalcos.

Rafael Marín, coordinador del Proyecto interoceánico, mencionó que a pesar de la desaparición de fideicomisos, esto no afectará pues se trata de un proyeto prioritario, por ello se mantiene el ritmo de inversión pública, a pesar de los recortes presupuestales que pudieran darse para el ejercicio fiscal 2021.

Con este proyecto se beneficiarán 79 municipios, 46 del estado de Oaxaca y 33 de Veracruz, en dónde se están diseñando los programas de desarrollo agrícola, ganadero, pesqueros, así como las pequeñas y medianas empresas, serán más de 2.5 millones de personas las beneficiadas con esta inversión.

Por su parte el Gobernador Alejandro Murat comentó que en 2021, Oaxaca tendrá una inversión histórica de más de 13 mil 500 millones de pesos, los cuales se invertirán en materia de infraestructura, pues se junta el proyecto del corredor interoceánico con la construcción de la carreteras al istmo y a la costa.

Entre los trabajos que se realizarán destacan la modernización del puerto de Salina Cruz, la terminal de usos múltiples, así como la construcción del nuevo puerto de Salinas del Marquéz, asimismo se construirán 1.6 kilómetros de rompeolas al poniente del puerto petrolero.

Esta información fue dada a conocer en una conferencia de prensa al término de la instalación de la Comisión Intersecretarial del Estado de Oaxaca, ante el Proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que se llevó a cabo en el palacio de gobierno.

Comentarios

