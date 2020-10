Reclusos de Santa Maria Ixcotel pintan murales en el penal

-Fueron apoyados por el taller de Artes Gráficas Siqueiros en homenaje a la muerte

Redacción

Un grupo de 15 reclusos sentenciados y procesados del penal de Santa Maria Ixcotel, pintaron murales dentro del penal apoyados por el taller de Artes Gráficas Siqueiros en homenaje a la muerte.

Estos reos, recibieron formación en diversas artes pictóricas y realizaron un mural de 85 metros cuadrados, utilizando acrílicos, brochas, rodillos y aerosoles, y titularon su obra inédita “la vida, la muerte y el aliento de colibrí” para recordar a quienes han vivido y muerto en prisión por diversas razones.

Asimismo, los presos también exhibieron otras obras como parte de su trabajo de integración con la sociedad.

El responsable de realizar el boceto de la obra y de dirigir los trabajos, José Luis Coven mencionó que con este mural se busca representar el tránsito entre la vida y la muerte, como nacer, renacer en nuestra vida varias veces, perdonar, como gozar, como dejar atrás algo malo de ellos y cómo revivir, basada en mitologias del Fenix, ademas colocaron varios símbolos prehispánicos en el mural como son los nahuales y los chacales.

Por otro lado , José Luis Coven señaló que este taller de artes gráficas “Siqueiros”, cumplirá tres años, este mes de octubre, además su nivel esta certificado y validado como uno de los mejores en el país.

Asimismo, dijo que el Proyecto Plástico está tratando de replicarse en otras cárceles del estado y puede invitar a otros artistas a diversificar el arte y mostrar a más artistas nuevos que están surgiendo.

Finalmente, agradeció a Ernesto Salcedo, Secretario de Seguridad Pública por su apoyo, quien buscó impulsar un método de rehabilitación social que permita a los presos mostrar y expresar sus talentos artísticos con el apoyo de profesionales.

Cabe mencionar que el taller de plástica que hay en el penal también realizaron una lotería hecha a mano, que se conforma de una carpeta gráfica de recolección de los diferentes artistas que están dentro del reclusorio, y pintaron cada personaje, según su experiencia en el penal y su cambio al llegar y salir de la cárcel.

