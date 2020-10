Noé Ramírez Chávez arranca obras en Tuxtepec por más de 5 mdp

-En compañía de al menos 25 presidentes de colonia, se iniciaron obras de ampliación de red eléctrica y construcción de pozo profundo.

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – El presidente Municipal de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, dio a conocer que se iniciaron arranques de obra con un valor superior a los 5 millones de pesos, para llevar los servicios básicos a las familias tuxtepecanas y que puedan tener una mejor calidad de vida.

Entre las cuales se llevará a cabo la construcción de guarniciones y banquetas en la colonia San Antonio, se ampliará la red eléctrica en las colonias Guelatao y Ampliación El Pedregal y también, se realizará la excavación de un pozo profundo para agua potable en la Ampliación de Loma Alta.



El edil de Tuxtepec, estuvo acompañado por un grupo de alrededor de 25 presidentes de colonia, los cuales refrendaron su apoyo total para coadyuvar con el gobierno municipal la gestión de obras en beneficio de las y los tuxtepecanos.



Finalmente, añadió que se seguirá trabajando para que más colonias y más familias, sean beneficiadas con los recursos aprobados y tengan acceso a los servicios básicos.

