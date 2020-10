Murat a Sindicatos: Semáforo es para conocer nivel de riesgo de contagio

-Mencionó que el estado de Oaxaca se ubica en el tercer lugar nacional en generación de empleos durante la pandemia

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobernador Alejandro Murat Hinojosa dijo que lo importante es que la población tenga una referencia para poder saber qué decisión debe tomar en medio de la pandemia, para ello se estableció el semáforo epidemiológico con el objetivo de conocer el nivel de riesgo de contagio que existe.

El mandatario oaxaqueño hizo el llamado a la población a no bajar la guardia, pues en algunos lugares se han relajado las medidas de prevención, por esta razón es que el estado regresó al semáforo naranja, para que la población tenga más elementos elementos para cuidar su vida y la de su familia.

Cabe mencionar que minutos antes el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales (FUSION), declaró que las cifras de Covid que da a conocer el gobierno del estado son inventadas y que el cambio de semáforo obedece más a intereses económicos que de salud.

Murat Hinojosa comentó que Oaxaca es uno de los seis estados que está teniendo crecimiento económico, agregó que en cuanto a la generación de empleos, la entidad ocupa el tercer lugar a nivel nacional, lo cual indica que el estado va bien.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario