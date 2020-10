Libre crucero del aeropuerto, tras cuatro días de bloqueos en Oaxaca

-También retiraron el bloqueo en la costa y liberaron la caseta de caracol en Tuxtepec

Jorge Acevedo

Oaxaca, Oaxaca.- Luego de cuatro días de bloqueo en el crucero del aeropuerto, la tarde de este jueves fue liberado este punto en dónde la Asamblea de Pueblos Unidos mantenía su jornada de protesta.

Hasta el momento se desconoce si las organizaciones llegaron a algún acuerdo con las autoridades, aunque hay versiones que mencionan que el bloqueo se retiró, debido a que habitantes de San Agustín de las Juntas y comunidades aledañas amenazaron con ir a retirar el bloqueo a la fuerza.

En la región de la costa el bloqueo que mantenían sobre la carretera federal 200 en el tramo Pinotepa-Salina Cruz también fue retirado durante la madrugada de este viernes, algunos automovilistas mencionaron que les cobraban una cuota voluntaria para permitirles el paso.

Durante la noche del jueves la caseta del puente caracol en Tuxtepec fue liberada por parte del Comité de Defensa Ciudadana y Asistencia Rural (CODECI AR), por lo que la circulación en este importante acceso a la ciudad volvió a la normalidad.

Cabe mencionar que la Asamblea de Pueblos Unidos, desde el pasado lunes iniciaron con una serie de bloqueos en distintos puntos carreteros en las regiones de los valles centrales, la costa, la mixteca y la cuenca del papaloapan, a pesar de que estos bloqueos fueron liberados, se desconoce si hubo algún acuerdo, pues autoridades y organizaciones no han dado información al respecto.

Estos bloqueos causaron fuertes afectaciones a distintos sectores, además de molestia en automovilistas y la ciudadanía en general, sobre todo por la inoperancia de la Secretaría General de Gobierno durante los cuatro días que estuvieron los bloqueos.

