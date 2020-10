Instalan en el IMM de Loma Bonita, centro de cómputo para ayudar a estudiantes

-Se cuenta con 10 computadoras para que los niños y jóvenes se apoyen



Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que en algunos hogares del municipio de Loma Bonita no se cuenta con las herramientas necesarias para que los estudiantes tomen sus clases en línea, el Instituto Municipal de las Mujeres de Loma Bonita (IMM) acondicionó un centro de cómputo para apoyar a los niños de nivel básico y medio superior.



La Encarga del centro de Cómputo Elvia Zanata, explicó que en días pasados abrieron este centro para que estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, cumplan con sus clases y también para que puedan enviar sus tareas.



Actualmente se cuenta en este centro con 10 computadoras, y quienes deseen utilizarlas deben de cumplir algunos requisitos como son presentar la credencial en caso de que sean jóvenes y ya la tengan, o bien deben de presentar la credencial de la escuela, y los menores de edad deben de acudir acompañados de un adulto.



Este centro es funciona de las 8 de la mañana a las 3:30 de la tarde de lunes a viernes y de 8 a 12:30 del día los sábados, y o que piden es seguir con las medidas se sanidad, como la sana distancia y el uso del cubrebocas.



Hizo una invitación a los estudiantes lomabonitenses a que acudan a este centro de cómputo, con la finalidad de que se apoye y puedan continuar con sus clases en línea, ya que actualmente la situación de las familias de este municipio no es muy buena, por la contingencia.

