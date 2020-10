Inspectores de comercio se llevan mobiliario de taquería por operativo Covid

-Comensal le lanza insultos, señalándolos de que lo que buscan es dinero



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Inspectores de comercio del gobierno municipal de Oaxaca de Juárez fueron agredidos verbalmente por una comensal de una taquería ubicada en la colonia Reforma, cuando el personal estaba retirando mobiliario del establecimiento.



Esto se debió al operativo que montó el gobierno capitalino, luego de que el Gobernador Alejandro Murat informó que la entidad regresa al color naranja del semáforo epidemiológico, los inspectores llegaron y empezaron a levantar mesas y sillas para llevárselas, el objetivo era que se cumpliera con las medidas de prevención por la pandemia.



La clienta se molestó porque una de las mesas que retiraron es dónde ella se encontraba sentada, situación que la molestó y empezó a insultar a los inspectores, además la comensal les dijo que lo único que querían es dinero.



Cabe mencionar que el gobierno de Oaxaca de Juárez relajó los operativos de prevención, situación que generó que los comercios empezaran a abrir y en el caso de los negocios de comida, se veía una concentración considerable de personas.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario