Frente Unificador de Sindicatos piden que Oaxaca regresa a semáforo rojo

-Mencionan que a pesar de que hay espacio en hospitales, no cuentan con personal para atender a los pacientes con Covid

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Debido al repunte de casos Covid que se han registrado en las últimas semanas en el estado de Oaxaca, la entidad debería estar en semáforo rojo y no naranja como lo anunció el Gobernador Alejandro Murat este jueves por la noche, así lo manifestaron los integrantes del Frente Unificador de Sindicatos Independientes de Oaxaca y Nacionales (FUSION).

Manifestaron que la semaforización que ha venido manejando el gobierno del estado no corresponde a la realidad que se vive en la población, asimismo indicaron que la ocupación en los hospitales no ha cambiado en comparación a meses anteriores, a pesar de que las autoridades tratan de afirmar lo contrario.

En los hospitales donde la ocupación es menor, el problema radica en que no hay personal suficiente para atender a los pacientes de covid, lo cual limita en poder recibir a más población enferma.

Debido a esta sitaución piden al gobierno federal y estatal que se reconozca la labor que realiza el personal en los hospitales, pues ellos han sido la primera línea de defensa durante la pandemia.

Sumado a esto denunciaron la falta de medicamentos, de insumos y de equipamiento para que el personal de salud necesita para disminuir el riesgo de contagiarse, pues lamentablemente mucho personal de los servicios de salud se han contagiado y algunos de ellos han perdido la vida.

