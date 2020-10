En Tuxtepec, retomarán medidas sanitarias por regreso a semáforo naranja en el estado

-Se valorará si se regresa también a color naranja, dependiendo el número de casos que se presenten en la región

Ángel Camarena

Tuxtepec, Oaxaca. – Ante el retroceso en el semáforo epidemiológico en Oaxaca, el cabildo de Tuxtepec volverá a implementar las medidas de seguridad sanitaria, para reducir los contagios de covid 19.

El edil de Tuxtepec Noé Ramírez Chávez, lamentó la noticia que dio a conocer el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, con respecto al regreso del semáforo Naranja, ante la pandemia.

No obstante, reiteró que junto a su cabildo ya se encuentran valorando las medidas, para delinear las estrategias que se implementarán a partir del día 12 de octubre, para proteger a los tuxtepecanos de futuros contagios en la región.



También comentó que dependiendo de los resultados que arroje la Jurisdicción Sanitaria No. 3, se definirá si Tuxtepec se queda en semáforo amarillo o cambia a color naranja, recalcando el exhorto a la población en que respeten y cumplan con las medidas sanitarias establecidas, por los servicios de salud, por lo que llamó a la ciudadanía a no confiarse y pensar que la pandemia ya concluyó.

“Esto es real, cuantos no hemos tenido algún conocido, un amigo o incluso un familiar, que haya tenido esta enfermedad, por eso yo los invito a que continuemos con el lavado de manos frecuente, el uso de gel antibacterial y el uso correcto del cubrebocas, solo así lograremos disminuir los contagios, yo los exhorto a que nos sigamos cuidando”.



El gobierno municipal continuará con las medidas correspondientes, que hasta este momento se han implementado para hacer respetar la sana distancia en zonas concurridas en donde se registra la aglomeración de personas dijo el edil, pero no solo es parte del gobierno emprender acciones para evitar contagios y nuevos casos, si no que pidió a toda la ciudadanía a poner de su parte y hacer conciencia, para que juntos logremos salir de esta pandemia.



