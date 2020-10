Don Javier García Sánchez ingresa al Salón de la Fama de la Federación Mexicana de Charreria

-Se convierte en la vigésima primera persona inscrita en el exclusivo salón.

David Higareda

Tuxtepec, Oaxcaa.- La tarde de este jueves 8 de octubre en una breve pero emotiva ceremonia realizada en la Ciudad de México, fue develada la placa de Don Javier García Sánchez que lo hace oficialmente inscrito dentro del exclusivo salón de la fama de la Federación Mexicana de Charrería.

Don Javier García Sánchez un gran icono en la Charrería Mexicana y en la Cuenca del Papaloapan, fue presidente de Tuxtepec Oaxaca en el periodo 1993 – 1995 y hace algunos años, fue declarado hijo predilecto de Tuxtepec por su aportación y apoyo al municipio.

El ingreso oficial lo hace convertirse en la vigésima primera persona inscrita en el Salón de la Fama, listado establecido por la institución charra donde se consagra a sus miembros por sus notables logros en el deporte.

En el evento estuvieron familiares de Don Javier García Sánchez, así como directivos de la federación y diferentes personalidades. La placa conmemorativa fue develada por el Ing. Leonardo Dávila, presidente de la Federación, en compañía de integrantes del Consejo Directivo Nacional.

Con la presencia de sus hijos e integrantes de la familia García Kuri, se leyó la semblanza de Don Javier y se develó la placa que permanecerá en el recinto de honor de la charrería.

De igual forma se otorgó una réplica a menor escala a sus familiares que estuvieron presentes en el evento; mientras que más integrantes de su familia como Doña Chata Kuri, esposa de Don Javier, vieron el evento desde sus casas a través de las redes sociales.

Integrantes de la Federación Mexicana de Charrería destacaron los logros y el apoyo de Don Javier a la Charrería y principalmente, en los Charros de la Cuenca del Papaloapan.

¡Felicidades a Don Javier por este reconocimiento!

Comentarios

