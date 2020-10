Cifras de Covid son inventadas por las autoridades: Frente Unificador de Sindicatos

-Denuncian que el cambio en el semáforo obedece más a temas económicos que de salud



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- Las cifras que da el gobierno del estado sobre los contagios de Covid en la entidad son inventadas, pues no reflejan la realidad de lo que en verdad está sucediendo en el país, denunció el Frente Unificador de Sindicatos Independientes Oaxaqueños y Nacionales (FUSION).



Agregaron que existen muchas carencias en materia de salud para combatir la pandemia y que a pesar de ello los trabajadores realizan su mayor esfuerzo para atender a la población, asimismo dijeron que por esta situación no hay confianza en las autoridades, mencionaron que muchas personas llevan a sus enfermos y no reciben la atención adecuada.



Asimismo denunciaron que las carencias que existen en los centros de salud rurales es alarmante, pues no hay personal que atienda en el turno de la tarde, en el turno nocturno y tampoco en los días festivos, situación que se ha agravado durante la actual pandemia por Covid.



Añadieron que tan solo en la sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sector Salud, han fallecido al menos 38 trabajadores, más de mil contagiados, incluso dijeron que no se le aplica la prueba al personal y no se sabe quiénes son asintomáticos, incluso mencionan que a esos trabajadores los hacen que regresen a laborar.



Finalmente comentaron que los cambios en el color del semáforo epidemiológico obedecen más a intereses económicos que de salud, incluso dijeron que la capacidad hospitalaria está más alta que la que reportan las autoridades

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario