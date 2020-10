“Catrinas Glam” la propuesta de Rodolfo Lavalle y Renatho Conde

-Dos artistas tuxtepecanos se unen, para realizar sesiones de fotos de catrinas

David Higareda

Tuxtepec, Oaxaca.- Para conmemorar el “Día de Muertos” y plasmar los recuerdos de esta temporada, 2 grandes artistas tuxtepecanos se unieron para trabajar en equipo. Tras haberse cancelado varios eventos sociales por la pandemia del COVID-19 y después de varios meses de aislamiento decidieron unir sus talentos y realizar sesiones de fotografías de catrinas con una propuesta “Glam”.

Este equipo de trabajo une a 2 artistas tuxtepecanos; por un lado, los años de experiencia en la fotografía de Rodolfo Lavalle quien ha retratado a cientos de familias oaxaqueñas y por otro lado un nuevo talento que en poco tiempo ha destacado en el mundo del maquillaje, Renatho Conde, un joven que se ha ganado su lugar en base a su trabajo.

Renatho y Rodolfo, comentan que se encuentran muy entusiasmados de trabajar en equipo y poder plasmar los bonitos recuerdos de esta tradición mexicana.

Desde comienzos del mes de octubre lanzaron su propuesta de temporada y hasta el momento son varias las jóvenes que ya han sido retratadas. El paquete de sesión incluye: vestuario, accesorios, peinado, maquillaje y las fotografías; todo esto a un bajo costo.

Debido a la nueva normalidad, las sesiones las realizan con previa cita y bajo un estricto protocolo de sanidad. La agenda queda abierta durante todo el mes de octubre y puedes contactarlos a los teléfonos 2878754638 y 2871650437.

