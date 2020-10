Adeudan en la región, “bono covid” a un 50% de los trabajadores

-Esperan que en las próximas horas se logre pagar este bono a todo el personal



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- Tras la promesa de que sería el 25 de septiembre que se pagaría el “bono covid” a todo el personal de salud que habían estado atendiendo durante esta contingencia en los centros y hospitales de Oaxaca, aún se le adeuda a un 50% de los trabajadores de la salud en la región.



El Secretario General de la Subsección 03, Isaías Ramos Aragón, dijo que por este adeudo que se tiene todavía con el personal, siguen en paro, y esperan que en las próximas horas se les deposite lo correspondiente y así levanten su asamblea.



Esta asamblea permanente inició a finales del mes de septiembre en donde se solicitó el pago del 100% de la base que estuvo trabajando durante estos meses de contingencia en el estado, y aunque se sabe que se ha ido pagando a un 50% de los trabajadores en la región, aun está la otra mitad pendientes.



No solo es el pago covid, también exigen insumos y material de protección de buena calidad ya que lo proporcionado por el estado no cumple con las características adecuadas, por lo tanto ellos en ocasiones tenían que comprarlos de su dinero, afectando su economía.



En su momento, el secretario general de la sección 35 del Sindicato de Salud, Mario Félix Pacheco dijo que solicitarían el bono en dos pagos, el primero de cinco mil pesos a finales de este mes de septiembre, y posteriormente el gobierno estatal gestionaría el recurso para la otra parte del bono, sin embargo hasta el momento aún le deben a gran parte de los trabajadores del estado.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario