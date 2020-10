A partir del lunes, SEBIEN recibirá documentación de defraudados de CASUR

-Posteriormente empezarán a pagar; pero solo a los que tenían montos inferiores a los 40 mil pesos



De la Redacción



Tuxtepec, Oaxaca.- A partir de este lunes la Secretaría de Bienestar (SEBIEN) empezará a recibir documentación de los defraudados por la Caja de Ahorro Casur, pero únicamente para los que tenían ahorros de los mil a 40 mil pesos, viendo una esperanza a casi 11 años de este fraude.



La documentación se entregará en los Centros de Atención Regional que se abrirán a partir del día 12 de octubre, quedando el de la región Papaloapan en la Colonia La Piragua, y atenderá a los defraudados a través de citas, con la finalidad de seguir el proceso de pago de los ahorradores, siendo 379 los que tendrán que ingresar la documentación en la región; así mismo pedirán que los defraudadas respeten las medidas como el uso del cubrebocas y la sana distancia.



Este proceso será del lunes 12 de octubre hasta el 10 de diciembre, y atenderán a los defraudados por orden alfabético, por lo tanto a partir de este viernes podrán solicitar su a través de la página www.oaxaca.gob.mx/sebien/citas/, o bien a los teléfonos ( 951-211-06-73 o 951-501-5000, extensiones 12538 y 12876 ) en un horario de 9:00 a 4:00 de la tarde de lunes a viernes; en caso de que alguien no acudan en la fecha que le corresponde, abrirán otras fechas posteriores.



Por el momento únicamente se van a recibir documentos de los ahorradores que tenían montos hasta 40 mil pesos, aún quedaran pendientes aquellos que tenían ahorros de más de 40 mil pesos, por lo que les piden seguir luchando para que también sean tomados en cuenta y se asigne un fondo para pagar sus recursos.



Este problema de Casur, se dio a conocer en el año 2009, cuando miles de ahorradores acudirán por su dinero y los trabajadores se negaban a entregárselos, dándose cuenta que habían sido defraudados, perdiendo parte de su patrimonio, especialmente de ciudadanos de Tuxtepec y Valle Nacional, lo que provocó tomas de dependencias, bloqueos y manifestaciones; 2 años después del fraude los responsables fueron detenidos en Córdoba Veracruz, y es posible que en este 2020 algunos de los trabajadores recuperen su dinero.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario