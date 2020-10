Tras caer en alcantarilla, fallecen dos hombres en Xoxocotlán

-Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres

Redacción

Este jueves fallecieron dos personas tras caer en una alcantarilla en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, los ya occisos se encontraban realizando labores de desazolve.

Al recibir una llamada de auxilio fueron elementos del cuerpo de Bomberos quienes dieron arribo al lugar de los hechos, en la Colonia San Isidro, en Santa Cruz Xoxocotlán, en una alcantarilla de 5 metros de profundidad, donde uno de los dos hombres ya se encontraba muerto, asimismo el segundo falleció sin embargo este otro mientras era trasladado a un hospital.

De acuerdo al reporte preliminar, una de las victimas quien falleció dentro del pozo fue por una posible intoxicación por los fuertes gases fétidos de este drenaje, mientras que la segunda persona resultó con daños graves y al ser trasladado.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los hombres.

