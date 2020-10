Tallera Colectiva imparte curso de catrinas y cráneos de papel

-Las clases tienen diferentes modalidades: semi presencial y en línea

David Higareda



Siempre preocupados por el rescate de las tradiciones mexicanas y como cada año la Tallera Colectiva de Tuxtepec Oaxaca imparte el curso de catrinas y cráneos de papel para todo el público de todas las edades.



Shakyamuni Russell, director de la Tallera Colectiva A.C. comentó que en este curso las personas podrán elaborar sus propios diseños en cualquier dimensión. Las clases tienen diferentes modalidades: semi presencial y en línea; algunas sesiones son dadas directamente en sus instalaciones con grupos pequeños de no más de 4 personas o si en dado caso el alumno lo requiere pueden ir hasta sus casas, anticipando la reservación.



En las clases podrán aprender cómo se hacen las catrinas y cráneos de papel, desde la parte técnica, elementos básicos de la escultura y de acuerdo al formato será el material que se ocupará. Las personas podrán hacer el diseño que deseen y su vestimenta. Las esculturas son hechas de material reciclado, como hojas de archivo, papel periódico u hoja de libreta; además de canastillas o cartón de huevo y alambres.



El costo o cuota de recuperación es de $500.00 y las sesiones son de lunes a viernes en un horario de 4:00pm a 8:00pm. Es importante señalar que los alumnos que asistan a los grupos pequeños lleven su cubrebocas. Las inscripciones siguen abiertas y curso terminará el 29 de octubre de este año.



En este 2020 debido a la pandemia del COVID-19, hasta el momento no tienen planes de alguna exposición en la ciudad o capital oaxaqueña, pero si tienen a la venta las catrinas con diseños especiales para los altares o negocios.



Comentó que además cuentan con el curso de decoración de abanicos que terminará en el mes de noviembre y próximamente están planeando alguna convocatoria para hacer esculturas para los nacimientos navideños.



Para finalizar invitó a que se inscriban al curso a través de las redes sociales de Tallera Colectiva A.C. en Facebook, WhatsApp 2871172478 o directamente en sus instalaciones ubicadas en la 2da privada de Morelos N.60 entre 18 de Marzo y Carranza en Tuxtepec Oaxaca.

