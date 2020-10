San Jacinto Amilpas progresa con obras que benefician a toda la población

-Gracias al liderazgo de su presidenta Yolanda Santos Montaño quien se ha encargado de realizar proyectos de gran impacto

Redacción

Oaxaca, Oaxaca.- El Gobierno municipal de San Jacinto Amilpas es presidido por la Lic. Yolanda Santos Montaño, una líder que se ha encargado de realizar proyectos de gran impacto que beneficien a toda la población, ha realizado obras en todas las colonias las cuales han permitido que la calidad de vida de los ciudadanos mejore. Esto es una gran diferencia con gobiernos anteriores ya que los apoyos y creación de obras fueron nulos.

Es así como el Gobierno de San Jacinto Amilpas sigue progresando, en un recorrido por varias colonias, la Presidenta Municipal inspeccionó varias obras que actualmente se realizan, iniciando con la “Construcción de Drenaje Sanitario” En esta obra se realiza la instalación de 500ml de tubería tipo pead de 8 pulgadas alta densidad, sobre calle Río Chiquito, Callejón del Padre y Calle Valerio Trujano, beneficiando directamente a 60 familias.

Posteriormente continuaron con el seguimiento de construcción de la obra “Drenaje Pluvial” en la calle Azcapotzalco de la colonia Azteca. Esta obra consta de la construcción de una rejilla de captación pluvial, cunetas y renivelación de concreto, para evitar el estancamiento de aguas pluviales, beneficiando directamente a 1,700 habitantes.

Es importante mencionar que estas obras son dirigidas por la Dirección de Obras, donde el Arq. Oscar Méndez Hernández con un alto estándar de calidad lleva a buen puerto la creación dichas obras, comentó: La construcción tiene que ser uno de los pilares básicos en los que se sustente la recuperación económica, a pesar de la pandemia que hemos vivido, la Dirección de Obras no dejamos de operar, pues nuestro objetivo es seguir beneficiando a las familias del municipio.

Estas obras que estamos realizando darán solución a una problemática que por años llevan aquejando a la ciudadanía, En la construcción de la rejilla de drenaje, ahí cada temporada de lluvias se inundaba provocando accidentes, perdidas materiales. Por otro lado, en la obra de drenaje sanitario llevaban más de 20 años realizando la solicitud del servicio, es así como esta administración da seguimiento y solución a las peticiones de la población.

Por su parte la Edil Municipal Yolanda Santos Montaño argumentó que, desde el inicio de su campaña, el trabajo que tiene contemplado para todo San Jacinto Amilpas, que ha realizado y que realizará es un plan que ha venido trabajando por años, ya que ha caminado y es consciente de las necesidades de la comunidad, por esta razón seguirá comprometida por mejorar la vida de sus habitantes y seguir proponiendo proyectos de gran utilidad en sus diferentes áreas de gobierno.

También se han realizado constantemente trabajos de bacheo sobre la avenida Riveras del Atoyac y en un futuro próximo se considera la viabilidad de pavimentación de una calle en la colonia Nuevo México, donde se evaluarán diferentes criterios, esta obra podrá beneficiar a los vecinos de la colonia Nuevo México y aledaños, así como a todos los transeúntes que circulen por esa calle.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario