Registran los SSO 136 casos nuevos de COVID-19; Valles Centrales la región con más contagios

-Reiteran autoridades sanitarias el uso de cubrebocas de manera adecuada, cubriendo nariz y boca; la pandemia continúa

Comunicado

Oaxaca de Juárez, Oax. 7 de octubre de 2020.- La jefa del Departamento de Urgencias Epidemiológicas y Desastres de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Argelia Julián Aquino en representación del titular de la dependencia, Donato Casas Escamilla, dio a conocer que al corte epidemiológico de este miércoles 7 de octubre se han registrado, 136 contagios nuevos de COVID-19, sumando 17 mil 843 casos acumulados en la entidad.

La funcionaria destacó que se han notificado 26 mil 286 casos, de los cuales 7 mil 715 han sido negativos, hay 728 casos sospechosos en espera de resultados por laboratorio, 15 mil 593 se han recuperado, y lamentablemente se contabilizan cinco defunciones, sumando mil 488.

Informó que la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales contabiliza 11 mil 941 casos confirmados y 728 defunciones, Istmo mil 735 y 281 decesos, Tuxtepec mil 730 y 245 fallecimientos, Mixteca mil 210 y 110 muertes, Costa 804 y 79 defunciones, Sierra 423 y 45 decesos.

Los 136 casos nuevos, se distribuyen en 38 municipios de la entidad, siendo los que mayor número de casos presentan, el de Oaxaca de Juárez con 53, Santa Lucia del Camino 11, Santa Cruz Xoxocotlán nueve, Zimatlán de Alvarez cinco, el resto cuatro, tres, dos y un solo caso.

Señaló que hay 762 casos activos, la Jurisdicción Sanitaria número uno Valles Centrales registra 531, Mixteca 105, el Istmo, Sierra y Costa 34 cada una respectivamente y Tuxtepec 24.

Añadió que de las mil 488 defunciones el grupo de edad más afectado es el de 65 y más años, seguido de 50 a 59 y 60 a 64 años con 668, 359 y 209 respectivamente. Por sexo, 990 han sido hombres y 498 mujeres; las comorbilidades asociadas son diabetes, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal.

Julián Aquino, dijo que en relación a la ocupación hospitalaria con atención para pacientes COVID, hoy se registró un 36.1% global, de los cuales el 42.2 % sin ventilador y 24.6% con ventilador.

Finalmente, recordó a la población que el cubrebocas salva vidas, se debe utilizar al salir de casa, cubriendo nariz y boca, al momento de retirarlo debe ser por la cintilla de atrás sin tocar la parte de enfrente, si es desechable se debe cortar c y desechar en una bolsa amigable; en caso de ser reutilizable, se tiene que lavar antes de cada uso, evitando tocarlo, compartirlo, así como lavarse las manos al momento de utilizarlo y después de retirarlo.

