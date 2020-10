Por Día de Muertos, panteón de Loma Bonita permanecerá abierto

-Tomando en cuenta todas las medidas de sanidad

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Debido a que durante la festividad de Día de Muerto, es una tradición acudir a los panteones a convivir con quienes en vida, eran sus familiares, en este año no será la excepción en el municipio de Loma Bonita, cumpliendo ciertos protocolos de seguridad.

Personal de la regiduría de salud, explicó que el ingreso a los dos panteones será muy estricto, ya que solo podrán ingresar los que usen cubrebocas, y estará aplicándose gel antibacterial en la entrada, además de que no permitirán que haya muchos ciudadanos al interior y solo dejarán que pasen de 20 a 30 minutos, no mucho tiempo como en otros años.

Así mismo informaron que ya se está llevando a cabo la limpieza de los dos panteones con la finalidad de que tengan una bonita imagen, para los próximos días en donde se espera miles de lomabonitenses.

Cabe hacer mención que en el mes de julio, el panteón de Loma Bonita se llenó a las defunciones que se presentaron a causa de covid, por lo que tuvieron que buscar un espacio para un nuevo panteón el cual tendrá espacio para unas 6 500 perpetuidades como máximo.

