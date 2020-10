Pese a conmemorar tradiciones de fieles difuntos, en Valle disminuye cultivo de flor de muerto

-La ciudadanía recurre a productores de Puebla y Veracruz, ante el desabasto que existe de flores por esas fechas.

Alex Morales

Valle Nacional Oaxaca.- Con la cercanía de las festividades del día de muertos, los campos de cultivo ya empiezan a mostrar sus coloridos con la floración del cempasúchil y del moco de pavo, flores que son esenciales para adornar los altares los primeros días de noviembre, fecha en que según la tradición, las personas se preparan para recibir a sus fieles difuntos.

Un caso curioso para el municipio de Valle Nacional, que a pesar de conservar fielmente estas costumbres de venerar a sus difuntos cada año, el cultivo de estas plantas poco a poco ha ido disminuyendo en esta región y aunque se desconozca el porcentaje de productividad de estas flores, lo cierto es que la ciudadanía ha tenido que recurrir a productores de Puebla y Veracruz ante la escasez que poco a poco se va haciendo notoria en el municipio, pues son contados los que aun cosechan este tipo de flores, sin que exista una explicación por qué los campesinos van dejando de lado el cultivo de la flor de muerto, a pesar de ser de suma importancia por esas fechas.

Hasta el momento, son las comunidades de Santa Fe y la Mar y así como San Cristóbal la Vega, los que aún se niegan a perder esta tradición de sembrar las flores que dignamente adornan sus altares tal y como se han venido cultivando desde varias generaciones atrás, lo que les da la certeza de que en estos lugares estas tradiciones, continuarán por muchos años más.

Por otro lado los vallenses se preparan para conmemorar a su muertos como siempre lo han hecho y otros con el dolor aún a cuestas de haber perdido a un ser querido durante la pandemia.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario