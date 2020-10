Normalistas bloquearon acceso a terminal del ADO en Oaxaca durante unos minutos

-De manera extra oficial se sabe que la petición era que les prestaran una unidad para trasladarse a la región de la costa

Mario Romero

Oaxaca, Oaxaca.- Estudiantes normalistas bloquearon durante unos minutos los accesos a la terminal de primera clase, sin embargo se negaron a dar a conocer los motivos de esta movilización, incluso al ver las cámaras se volteaban y se cubrían los rostros.

Los estudiantes se instalaron en los accesos a la terminal y permanecieron por espacio de algunos minutos, impidiendo el paso de usuarios y a los autobuses que llegaban o que iban de salida, provocando la molestia de las personas.

Luego de unos minutos los manifestantes se retiraron al Centro Regional de Educación Normal de Oaxaca (CRENO), de manera extra oficial se sabe que los normalistas pedían que les facilitaran una unidad para trasladarse a la región de la costa.

