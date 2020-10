Noé Ramírez pone en marcha construcción de 5 obras más en beneficio de Tuxtepec

-El compromiso de este Gobierno es dar resultados a las y los tuxtepecanos, afirma el Presidente

Comunicado

Tuxtepec, Oax.- Hoy Tuxtepec necesita de nuestras manos, nuestra energía y compromiso, porque no se puede derrotar el presente con el pasado, solo se puede superar el presente con el futuro de la gestión y de los resultados, afirmó el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, durante el tercer día de gira de trabajo de esta semana en la que dio el banderazo de inicio de la obra pública que beneficiará a las colonias 12 de Julio, La Moderna, La Victoria, La Florida y fraccionamiento Papaloapan.

El Presidente Noé Ramírez Chávez reiteró que el compromiso de este Gobierno Municipal es dar resultados a las y los tuxtepecanos; dijo estar contento por llevar buenas noticias a las colonias y comunidades, que la ciudadanía cuenta con un Presidente amigo y cercano.

Dijo que sin lugar a dudas una de las prioridades en la que su gobierno se encuentra trabajando es la de brindar servicios básicos de calidad, que los ciudadanos pagan con sus impuestos.

En la colonia La Moderna, el alcalde tuxtepecano junto a regidores, directores y jefes de área, dio el banderazo de inicio de los trabajos de construcción de la segunda etapa del sistema de agua potable, en la que se invertirán 271 mil 639 pesos con 76 centavos. En el fraccionamiento Papaloapan presenció el arranque de lo que será el drenaje pluvial para el que se destinarán 818 mil 982 pesos con 63 centavos.

En este asentamiento humano, agradecieron a Noé Ramírez por ser el primer Presidente que voltea a verlos llevándoles obras; le solicitaron el apoyo para la construcción de la capilla de la iglesia católica, a lo que el munícipe se comprometió a ayudarlos en la medida de las posibilidades de la Administración Municipal.

Al continuar con su gira de trabajo, el alcalde arribó a la colonia 12 de Julio, para arrancar la construcción de 761.17 metros lineales de guarniciones y 581.12 metros cuadrados de banqueta, obra en la que se ejecutarán 699 mil 765 pesos con 09 centavos; en La Victoria, el inicio de la construcción de 334.84 metros lineales de guarniciones y 472.61 metros cuadrados de banquetas a la que destinarán 444 mil 808 pesos con 82 centavos

Como último punto de este recorrido en la colonia La Florida, el presidente municipal, Noé Ramírez Chávez, dio el banderazo para que comenzaran las labores para la ampliación de la red eléctrica con inversión de 840 mil 867 pesos con 35 centavos.

Comentarios

