Murdok Carrera artista Mazateco, conoce un poco sobre sus lienzos

-Actualmente cuenta con un proyecto de vida en el cual busca dedicarse por completo a la pintura, plasmando la cultura de su pueblo natal

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Magdiel Carrera, originario del municipio de Jalapa de Díaz, Oaxaca, es un artista plástico que desde los seis años tuvo el gusto por la pintura y el dibujo y que a través del tiempo los lienzos fueron siendo parte de su vida, proyectando los orígenes de la tierra que lo vio nacer.

“Murdok” como también lo conocen artísticamente, fue parte de la creación de uno de los murales de su municipio, donde se encuentra plasmada parte de la historia de las comunidades Mazatecas del municipio de Jalapa de Díaz.

En sus obras plasma mujeres con huipiles, hombres en sembradíos, mujeres mazatecas elaborando el popo, bordando o tejiendo, busca mostrar en cada uno de sus trabajos el espíritu del municipio en el que nació.

Un artista muy activo en redes sociales, que comparte cada uno de sus trabajos que realiza a través de videos o fotografías.

Actualmente cuenta con un proyecto de vida en el cual busca dedicarse por completo a la pintura y la elaboración de los murales, con el objetivo de compartir y dar a conocer a su tierra natal.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario