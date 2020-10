Llega la edición 22 de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca en su debut virtual

-Se realizará del 11 al 19 de octubre a través de la cuenta de Facebook de la Casa de la Cultura Oaxaqueña

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de ocubre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta) y la Casa de la Cultura Oaxaqueña (CCO), anunció la edición 22 de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca (MIDO), que se llevará a cabo de forma virtual del 11 al 19 de octubre.

En conferencia de prensa virtual, la titular de la Seculta, Karla Villacaña Quevedo, expuso que en los tiempos que actualmente se vive por la contigencia ocasionada por el coronavirus, la MIDO se reinventa para mantener el diálogo con su público, ahora desde el plano digital, teniendo como herramienta principal el uso del cuerpo y sus múltiples expresiones.

Añadió que la MIDO es un punto de encuentro para las y los protagonistas del arte escénico, por ello hizo un reconocimiento a las y los bailarines, escenógrafos, gestores culturales, productores, directores que nutren este espacio de intercambio de ideas, experiencias y aprendizaje.

El fundador de la Muestra Internacional de Danza Oaxaca, Gerardo Ibáñez, expuso que en un hecho sin precedentes, la MIDO se presenta desde el plano virtual abriendo una ventana de posibilidades que permitirá llegar a un público más extenso y que motiva la creatividad de coreógrafos y bailarines para presentar cada una de sus piezas.

Reconoció y agradeció el apoyo institucional de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca y su titular Karla Villacaña Quevedo, en la contribución a la permanencia de la MIDO.

Asimismo, el jefe del Departamento de Fomento Artístico de la CCO, Rogelio Santibáñez Arellanes y la coordinadora artística de la MIDO, Amineh López Habib, explicaron que la muestra contará con la participación de cuatro compañías de danza contemporánea, entre ellas la Infinita Compañía de Óscar Ruvalcaba que presentará Drácula, novela publicada en 1897 por el irlandés Bram Stoker, adaptada a la danza contemporánea.

Además la Compañía Physical Momentum de Francisco Córdova, presentará la danza contemporánea En Tercera Persona, una propuesta escénica que exterioriza las variables filosóficas; mientras que Escénica Contemporánea Laura Vera, llega con la muestra Bitácora de viaje, integrada por tres piezas que abarca las posibilidades expresivas, emotivas, dancísticas del cuerpo en estado de migración.

La compañía anfitriona “Punto Cero, danza contemporánea”, que dirige Gerardo Ibáñez, realizará una fusión con break dance con la participación de Misión HH Colectivo.

Además de estas muestras, también se llevarán a cabo conversatorios con las participaciones de la directora de la Compañía Estatal de Danza Contemporánea de Oaxaca, Alejandra Serret Bravo; Rolando Beattie, América Escalera, Cecilia Mingüer, Ana Zambrano, Natalia Torres, Karen Vilchis, Evelyn Méndez, Ximena Monroy, Robson Haderchpeck, Rosario Ordoñez, además de Mitzi Ruiz Zavala, Juan Manuel Sánchez, Marsel Toledo y Luis Javier Lo.

El acreedor a Dos Lunas del Auditorio Nacional por la creación del Festival Internacional de Danza Contemporánea, Raúl Tamez impartirá la clínica de la danza “La voz del cuerpo”; y el fotógrafo Jorge Luis Plata expondrá una serie fotográfica en la Galería “Alfonso Rivas” de la Casa de la Cultura Oaxaqueña.

Finalmente, el director general de la CCO, Jesús Emilio de Leo Blanco, comentó que la MIDO es un proyecto que se mantiene vigente gracias a la convicción personal de su fundador, Gerardo Ibáñez y por el apoyo del Gobierno del Estado a través de la Seculta.

Recalcó que este es un espacio de creadores artísticos y que ahora, por la situación actual, la muestra retoma otra dimensión al mostrarse de manera virtual.

Cabe destacar que la 22 Muestra Internacional de Danza Oaxaca se transmitirá en el Facebook de la Casa de la Cultura Oaxaqueña y medios de comunicación que se aliaron a la programación.

