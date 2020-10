Continúa CSEIIO en huelga, exigen audiencia con el Gobernador

-Denuncian que la Directora Emilia García Guzmán no quiere atenderlos y la señalan de cometer supuestos actos de corrupción



José Cruz



Oaxaca, Oaxaca.- El Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca (SUTCESIIO), continúa con su jornada de lucha para exigir la salida de la Directora General Emilia García Guzmán, a quien señalan de cometer supuestos actos de corrupción y violar el contrato colectivo de trabajo, por ello piden la intervención del gobernador Alejandro Murat.



Le pidieron al mandatario oaxaqueño que se instale una mesa de negociación, en la que él forme parte, para que sean atendidas las peticiones reales de los bachilleratos comunitarios en las ocho regiones del estado, incluso mencionaron que los 48 planteles están tomados por parte de la base trabajadora.



En el mitin que realizaron, mencionaron que García Guzmán no se presentó a las mesas de negociación previo al estallamiento a huelga, esta situación dijeron es una muestra la falta de compromiso con la base trabajadora, pues no asistió a ninguna de las reuniones que se llevaron a cabo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



Entre las demandas que tiene el sindicato destacan un aumento salarial digno, basado en el presupuesto de egresos que recibe el gobierno del estado, sobre todo porque el aumento que en otros momentos se les ha dado en muy bajo en comparación con el que se le da a los mandos medios y superiores.



Agregaron que los planteles están en completo abandono, no hay gestión en materia de infraestructura, no existe suministro de materiales de papelería, asimismo comentaron que no cuentan con insumos para evitar contagios de Covid, incluso dijeron que la Dirección General los responsabiliza de los contagios.



Los manifestantes marcharon de las oficinas de la dirección general a la casa de la cultura, ubicada en la calle Rayón esquina con Santos Degollado en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, minutos más tarde se trasladaron a la avenida Juárez frente a la casa oficial.

