CANACO Tuxtepec exige a autoridades, solucionar toma de la caseta “Caracol”

-Piden actuar a 4 días de la toma de esta caseta , por integrantes de CODECI A.R.

De la redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- Tras cumplirse cuatro días de la toma de la caseta del Puente Caracol, el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Tuxtepec, Jorge Osorio, pidió a las autoridades competentes hacer lo propio y actuar para evitar ser rehén de las organizaciones sociales.

Dijo que las organizaciones sociales solo buscan beneficios personales “no se vale, no es justo que nos tengan en estas condiciones”, por lo que exigió a las autoridades correspondientes, tomar cartas en el asunto para que esto se resuelva lo más pronto posible, ya que al estar cerrada esta caseta, muchos de los clientes dejan de comprar en el municipio, lo que afecta la economía de este sector.

Recordemos que el comercio formal, fue uno de los más golpeados con la contingencia, y lo sigue siendo con estas acciones de las diversas organizaciones, por lo que pidió a los tres niveles de gobierno que hagan algo “lo que sí es seguro que son los 3 niveles de gobierno que deben de estar ahí, no se vale que la sociedad civil, el comercio y la gente que va se paso sea afectada, ellos ven por sus intereses pero también el gobierno debe de tomar en cuenta que nosotros estamos tratando de sobrevivir, de no desaparecer, nuestra petición y exigencia es que actúe quien deba hacerlo”.



La toma de la caseta del puente Caracol cumplió 4 días, y fue este jueves los manifestantes que son de CODECI A.R. permitieron por un rato el paso de manera intermitente, dando una cooperación a la que llamaron “voluntaria”, sin embargo en estos días los más afectados son los automovilistas que tienen que buscar rutas alternas para llegar a su destino.

Además de que no es la primera vez que la caseta está tomada por varios días, y a pesar de la exigencia de la sociedad, los representantes de gobierno han informado que este problema lo están atendiendo en la ciudad de Oaxaca.

