Buscan a persona desaparecida en la presa Miguel Alemán, en Ixcatlán

-Activa CEPCO y autoridades municipales protocolo de búsqueda

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de octubre de 2020.- El Gobierno del Estado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca (CEPCO) ha activado los protocolos de búsqueda en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública y el Heroico Cuerpo de Bomberos, en la Presa Miguel Alemán, por la desaparición de una persona en esta zona.

El titular de la CEPCO, Antonio Amaro Cancino, indicó que este miércoles por la tarde las autoridades municipales de San Pedro Ixcatlán, en la región de la Cuenca del Papaloapan, indicaron que les fue reportado que en el transcurso de la mañana una lancha de motor atropello a una chalupa.

De acuerdo con el secretario municipal de Ixcatlán, Luis Enrique Zenteno Quintana, a bordo de la unidad siniestrada se encontraban dos personas del sexo masculino, una de ellas pudo salir, sin embargo, la otra, no fue localizada.

“La delegación de la Cuenca del Papaloapan a cargo de Jaime Canseco Claudio inicio de manera inmediata los protocolos de búsqueda en la zona, que permitieran la ubicación de la persona”, dijo Amaro Cancino.

Sin embargo, al no ser localizado Santiago D. H. de 55 años de edad, originario de la Colonia Buenavista, este jueves se sumaron a los trabajos de búsqueda buzos de la Secretaría de Marina, así como personal especializado del Heroico Cuerpo de bomberos, a cargo de Manuel Maza Sánchez.

