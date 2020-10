Busca Dirección de Medio Ambiente de Tuxtepec, sancionar a quienes contaminen

-El no sancionar a quienes contaminan, provoca que lo sigan haciendo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- El Director de Medio Ambiente Jony Cruz Ortiz, señaló que están analizando sancionar a los ciudadanos que están cometiendo algún tipo de contaminación, ya que hasta no hay un reglamento que contemple sancionar a quienes realicen actos que afecten al medio ambiente.

Dijo que se reunió con la Regidora Teresita Ahuja, en donde analizaron sancionar a quienes siguen contaminando, y con esto que se disminuya la contaminación en el municipio, ya que al ver que no hay multas o sanciones, siguen contaminando.

Aunque aún no determinan cuales podrían ser las sanciones, llamó a los ciudadanos a evitar seguir afectando el medio ambiente, ya que siguen recibiendo denuncias para reportar diversos problemas de contaminación, siendo la quema de basura la queja que reciben todos los días.

Explicó que en un mes reciben de 40 a 50 denuncias escritas y anónimas, mismas que son atendidas, y al momento de acudir a verificar han encontrado a los ciudadanos realizando esta mala práctica, por lo que después de entablar un diálogo en la mitad de los casos que atienden hay respuesta positiva y los ciudadanos evitan seguir contaminando.

A la otra parte le cuesta entender que deben de evitar quemar la basura, y aplicar otras medidas como el reciclaje, el separara los residuos, o bien llevarla a los contenedores o depositarla en los camiones recolectores.

