Anuncia Alejandro Murat que Oaxaca regresa a semáforo naranja

-El Gobernador de Oaxaca señaló que la prioridad de su gobierno es la salud de las familias oaxaqueñas

-La ocupación hospitalaria continúa por debajo del 50%

Oaxaca de Juárez, Oax. 8 de octubre de 2020.- Ante el repunte en los contagios y las hospitalizaciones por COVID-19, el gobernador Alejandro Murat Hinojosa anunció que la entidad oaxaqueña regresa al semáforo epidemiológico naranja.

“La principal prioridad de mi gobierno es la salud de las familias oaxaqueñas”, afirmó el jefe del Poder Ejecutivo, al tiempo de aseverar que si bien la ocupación hospitalaria continúa por debajo del 50%, esta enfermedad sigue siendo mortal.

Murat Hinojosa exhortó a continuar con las medidas de prevención y expresó que la reapertura de algunos negocios y establecimientos no debe interpretarse como un permiso para abarrotar las calles y comportarse como si no se estuviera en medio de una pandemia.

“Esto no es posible todavía, respetar las medidas sanitarias sigue siendo una cuestión de vida o muerte; que volvamos a nuestra vida de antes, a los abrazos con nuestros seres queridos, depende de nuestra responsabilidad y compromiso”, expresó.

En este sentido, convocó a quienes han relajado las medidas de prevención o nunca las han seguido, a tener presente que esta enfermedad sigue siendo mortal, y la manera de protegerse es mediante el uso correctamente del cubrebocas, realizar el lavado frecuentemente de manos y quedarse en casa preferentemente y solo salir en casos de necesidad o emergencia.

Asimismo, el Mandatario Estatal reconoció a quienes siguen las recomendaciones sanitarias de manera estricta, toda vez que dijo, con su actitud salvan vidas y demuestran su amor y respeto por Oaxaca.

“No existe un plazo para que desaparezca esta enfermedad y mientras no exista una cura, debemos seguir de manera puntual las medidas de mitigación”, finalizó.

