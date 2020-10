Abren caseta de Tuxtepec, de manera intermitente; piden cooperación voluntaria

-Se cumplen 4 días, de este bloqueo

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- A cuatro días del cierre de la caseta del puente Caracol, este jueves, los manifestantes que pertenecen al Comité de Defensa Ciudadano Asistencia Rural (CODECI A. R.) empezaron a dar paso de manera intermitente, pidiendo una cooperación voluntaria.

La caseta fue cerrada la mañana del pasado lunes, y no habían permitido el paso durante estos días, afectando a miles de ciudadanos que buscaban pasar por el lugar.

El paso intermitente estará hasta las 2 de la tarde, posteriormente estarán bloqueando, por lo que se le recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

Los motivos de este bloqueo, son la renuncia del Fiscal General Rubén Vasconcelos, así como el esclarecimiento de la muerte de sus líderes, entre éstos Catarino Torres Pereda.

