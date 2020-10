Respalda Pável Meléndez iniciativa ciudadana para reducir financiamiento a partidos políticos

-Buscan reducir en un 60% el financiamiento público

-Urgente democratizar el sistema de partidos en México y Oaxaca

Comunicado

Oaxaca, Oaxaca.- Ante la crisis mundial, nacional y estatal por la pandemia de la COVID-19, sumado a los altos índices de pobreza, el diputado Pável Meléndez Cruz se sumó a la propuesta hecha por un colectivo de jóvenes para reducir hasta en un 60% el financiamiento público a los partidos políticos, a fin de que este recurso se destine para la atención del sector salud, educativo y al rubro de alimentación.

Se trata de una reforma al artículo 25 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, presentada por los ciudadanos: Daniel Barranco Zamora, Juan Vicente Jiménez, Juan David Isidro Mata, Camilo Martínez Ortiz, Carlos Alberto Martínez Trinidad, Cristián García Cruz, Erick Mendoza Cortés, Josué Matías Rafael y Gregory Quiñones Jarquín.

“Le hago un exhorto a mi compañera diputada Delfina Guzmán Díaz para que pueda dictaminarla en la Comisión de Estudios Constitucionales. Esta reforma se traduciría en una importante reducción de recursos públicos que reciben los partidos políticos, dando como resultado un ahorro anual de 110 millones 448 mil 817 pesos”, asentó Pável Meléndez.

Sostuvo que el ejercicio fiscal 2020 debe apegarse a criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas e igualdad de género, acorde a los dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Tanto los jóvenes como Meléndez Cruz, el único legislador local de Oaxaca que hasta el momento ha respaldado esta iniciativa ciudadana, consideraron como incongruente y onerosa la partida presupuestaria destinada al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO).

Y es que este órgano electoral recibió 219 millones 11 mil 353 pesos para dos conceptos, el primero asciende a 54 millones 724 mil 618 pesos por concepto de gastos ordinarios y el segundo por 164 millones 286 mil 735 pesos por conceptos de prerrogativas de ley a los partidos políticos.

En este sentido, destacaron que la finalidad de la presente reforma es cambiar la fórmula de cálculo para el financiamiento público durante años no electorales, resultando un ahorro anual de más de 100 millones de pesos.

“Por tal motivo es urgente democratizar el sistema de partidos en nuestro país y de manera específica en Oaxaca, a través de una reforma constitucional para reducir el financiamiento público a los partidos políticos”, argumentaron. Puntualizaron que la sociedad demanda un nuevo diseño del marco institucional de los partidos políticos, sin afectar los principios de equidad, ni poner en riesgo la actividad política y la participación ciudadana.

