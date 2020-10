Reconocen a Magdalena Apasco, como “Cuna de la cantera amarilla”

-Se entregó a las autoridades comunales el decreto de congreso de Oaxaca y la publicación de Periódico Oficial que avalan el nombramiento



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- El municipio de Magdalena Apasco, fue reconocido como “Cuna de la cantera amarilla”, situación que para el Presidente del Comisariado Ejidal Hugo Tomás Chávez, es un logro importante que se haya dado este reconocimiento la municipio, por lo que dijo sentirse satisfecho de los logros obtenidos.



Además aprovechó para invitar a la población, así como a turistas nacionales y extranjeros, para que visiten el municipio que se ubica en la región de los valles centrales y conozcan las obras de arte que se realizan con este material, asimismo agradeció el apoyo de la Diputada Local Migdalia Espinosa Manuel, quien impulsó esta iniciativa en el congreso local.



Por su parte la legisladora comentó que en julio de 2019 asistió a una expo cantera, en dónde conoció a los maestros canteros, haciendo las letras del municipio con ese material, lo cual llevó a que en ese mismo mes se presentara la iniciativa de otorgar esta distinción a Magdalena Apasco.



Comentó que varios edificios de la ciudad de Oaxaca fueron construidos con cantera amarilla, como ejemplo mencionó el palacio de gobierno, el palacio municipal de Oaxaca de Juárez, el ex convento de Santo Domingo, así como algunas calles del centro histórico de la capital oaxaqueña.



En conferencia de prensa la legisladora entregó el dictamen del congreso de Oaxaca en el que se otorga el nombramiento de “Cuna de la cantera amarilla” al municipio de Magdalena Apasco, así como la publicación en el Periódico Oficial, el cual avala dicho nombramiento.

