Por nula atención de ayuntamiento de Oaxaca, vecinos del centro histórico se manifiestan en DDHPO

Denuncian que el gobierno capitalino no ha dado respuesta a sus peticiones sobre problemas de iluminación, ambulantaje, seguridad y mal estado de las calles



Oaxaca, Oaxaca.- En días pasados un grupo de habitantes del centro histórico de la ciudad capital, se manifestaron para exigir atención del gobierno municipal sobre temas de ambulantaje, iluminación, seguridad y del mal estado de las calles, por lo que al no obtener respuesta, este miércoles se manifestaron en las instalaciones de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO).



Jorge González Illescas quien es vecino de la zona, comentó que debido a esta falta de atención y respuesta por parte del ayuntamiento capitalino, es lugar se ha convertido en una zona roja, a pesar de estar muy cerca del zócalo, además de los daños materiales que han generado la gran cantidad de baches que existen en el centro de Oaxaca.



Por esta situación los vecinos decidieron interponer como un primer recurso formal una queja ante la DDHPO, ahí entregaron un documento con la firma de las personas que avalan lo que los vecinos han denunciado en diversas ocasiones y que hasta el momento el gobierno capitalino no ha mostrado el mínimo interés de querer solucionar.



El documento contiene imágenes de la situación que están denunciando, como una prueba tangible de lo que pasa en el centro de la ciudad de Oaxaca, pues el interés es fijar un precedente y que se pueda dar una vinculación para que en caso de que el ayuntamiento no haga nada aún cuando salga una recomendación, se pueda proceder en otras instancias.



González Illescas dijo que prefieren irse por la vía institucional para no bloquear calles, pues esto lo único que provoca es molestia en la población, debido a que se afecta a terceras personas, además de que la ciudadanía está cansada de tantos bloqueos en la ciudad capital, finalmente cabe mencionar que González Illescas fue presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, quien dejó el cargo hace algunos meses.

