Pide edil de Nochixtlán a organizaciones que retiren bloqueos

-Menciona que las pérdidas económicas generadas son irreparables



Mario Romero



Oaxaca, Oaxaca.- La Presidenta Municipal de Asunción Nochixtlán Lizbeth Victoria Huerta, pidió al gobierno del estado para que intervenga y atienda las demandas de las organizaciones sociales que están bloqueando la autopista Oaxaca-México a la altura del municipio, así como la carretera federal.



La edil comentó que en su visita a la ciudad de Oaxaca entregaron un documento dirigido al Gobernador Alejandro Murat, para que tome cartas en el asunto, pues los bloqueos están afectando la vida económica del municipio, la cual ha sido bastante afectada por la pandemia del Covid, asimismo indicó que los manifestantes están cobrando una cuota de recuperación.



En conferencia de prensa frente a palacio de gobierno, la presidenta municipal hizo un llamado a las personas que mantienen bloqueada la súper carretera y la carretera federal a la altura de Asunción Nochixtlán, para que retomen las negociaciones con las autoridades y así liberar el bloqueo que mantienen desde el pasado lunes.



Además pidió al gobierno del estado y al gobierno federal que intervengan para que estos bloqueos terminen, pues se está afectando la movilidad y la economía del municipio y del estado, pues estos bloqueos se están realizando en distintos puntos carreteros de la entidad.



Victoria Huerta dijo que respeta el derecho a la libre manifestación y por consiguiente que también se respete el derecho al libre tránsito, el cual está siendo afectado por los bloqueos, agregó que la región mixteca ha sido afectada por anteriores gobiernos y ahora que han tenido un repunte, se ven envueltos en una crisis de comunicación.



Finalmente la mandataria municipal mencionó que desconoce qué organizaciones son las que se están manifestando y que en esta movilización no hay habitantes de Nochixtlán.

