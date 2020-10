Organizaciones que bloquean en Oaxaca, queman patrulla de la policía estatal

-La patrulla había llegado para orientar a los automovilistas que circulaban por la zona



Jorge Acevedo



Oaxaca, Oaxaca.- Integrantes del Frente de Organizaciones Sociales, que mantienen bloqueadas varias carreteras en la entidad, quemaron la madrugada de este miércoles una patrulla de la policía estatal, esto en el paraje conocido como “El trapiche” en el municipio de San Bernardo Mixtepec en el distrito de Zimatlán.



De acuerdo a versiones de algunos testigos, la patrulla se encontraba retenida desde hacía varias horas, justo minutos antes de que el bloqueo en ese punto fuera retirado, la unidad marcada con el número 1492, había llegado al lugar con cuatro elementos para orientar a los automovilistas para que tomaran vías alternas.



Esta situación molestó a los manifestantes, por lo que un grupo de aproximadamente 40 personas se acercó a donde estaba la patrulla, misma que se estacionó a poco más de un kilómetro del punto de bloqueo, ahí rodearon a los elementos de la policía estatal y les pidieron que se acercaran al punto del bloqueo.



Los policías no tuvieron de otra más que acatar la indicación, pues fueron amenazados con ser golpeados, luego de haber sido incendiada, unas horas después llegaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones para realizar el peritaje correspondiente y después se llevaron la unidad.



Cabe mencionar que estas organizaciones se han mostrado radicales al momento se secuestrar unidades para realizar sus bloqueos, pues en videos que circulan en las redes sociales, se aprecia cómo un grupo de personas rodea un camión que lleva cisternas, incluso uno de los manifestantes golpea el frente de la unidad.

