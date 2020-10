Obra en Tuxtepec no se realizó; en el 2018 fue el banderazo y hoy el camino luce deplorable

-El banderazo del camino a Loma Alta, lo dio el Gobernador, pero SINFRA no hizo la obra

De la Redacción

Tuxtepec, Oaxaca.- En el mes de marzo del 2018, en una gira que el Gobernador Alejandro Murat Hinojosa realizó por Tuxtepec, dio el banderazo de la modernización del Camino a Loma Alta en el que se invertirían más de 9 millones 976 mil pesos a través de una mezcla de recursos.

La obra consistía en la rehabilitación de un kilometro y que beneficiaría a las colonias Lomas del Pedregal, Amigos Charros y Ampliación, y beneficiaría a 3 mil habitantes.

Ese día, se dio el banderazo y aunque se vio maquinaria, a decir de la dirección de obras, solo inició pero nunca siguieron los trabajos y por lo tanto no se concluyó esta obra que estaba a cargo de SINFRA.

Fuentes consultadas informaron que el ayuntamiento le correspondía la introducción del drenaje sanitario, lo que sí se logró sin embargo la pavimentación o modernización no se realizó, quedando en pésimas condiciones este camino.

Debido al mal estado de este tramo carretero, en el mes de junio debido a la expoferia que se realizó, se rehabilitó el camino, mismo que ya está en mal estado a causa de las lluvias, y que hasta socavones hay.

Las autoridades municipales están a la espera de que el gobierno estatal a través de sinfra les informe si han a ejecutar la obra que hace 2 años, iba a iniciar.

Cabe señalar que en el banderazo, estuvo el Director General de Caminos y Aeropistas de Oaxaca David Mayren Carrasco, así como Fabián Sebastián Herrera Villagómez, Secretario de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial.

FOTO: Archivo

