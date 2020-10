Nuevo brote de covid en gabinete de Murat

-El Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza, quien en el mes de julio ya había dado positivo a covid, seria el primer caso de rebrote del virus que se da conocer de manera pública en el estado

Redacción

A través de sus cuentas de twitter el Secretario de medio ambiente y Desarrollo sustentable Samuel Gurrión, el Director General de Estudios Científicos y Tecnológicos de Oaxaca Gustavo Marín y el Secretario de Finanzas Vicente Mendoza, confirmaron que han dado positivo a covid-19.

“Luego de presentar diversos síntomas, me realicé la prueba y salí positivo a #COVID19. Desde mi hogar, llevaré el tratamiento médico como daré puntual seguimiento a mis responsabilidades como servidor público”, así lo informó Samuel Gurrión.

Por su parte Gustavo Marín escribió: “Me he realizado la prueba para Covid_19 y el resultado ha sido positivo, por lo que de acuerdo a las indicaciones médicas he iniciado el aislamiento y tratamiento correspondiente”.

Finalmente el Secretario de Finanzas, Vicente Mendoza, quien en el mes de julio ya había dado positivo a covid expresó: “Informo que ayer presenté nuevamente síntomas claros de COVID-19, y tras haberme realizado la prueba de diagnóstico, hoy se me informó del resultado positivo. Cumpliendo la recomendación médica iniciaré mi tratamiento y atenderé en aislamiento mis responsabilidades puntualmente”, este seria el primer caso de rebrote del virus que se da conocer de manera pública en el estado de Oaxaca.

Cabe mencionar, que el Subsecretario de Contraloría, Max Vargas falleció a causa de este virus el pasado mes de septiembre y al menos seis funcionarios más han dado positivo, algunos de ellos el Secretario de Turismo Juan Carlos Rivera, el de Secretario de Sedapa Gabriel Cué y el Secretario Privado del Gobernador Alejandro Nassar Piñeyro.

Comentarios

There is no ads to display, Please add some

Escribe tu comentario