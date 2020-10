Maestro de Soyaltepec, busca rescatar la música de banda cultural a través de clases virtuales

-Desde que inicio pandemia Euler Martinez a través de clases virtuales, instruye a sus alumnos para seguir enseñando música.

Aby Quintana

Tuxtepec, Oaxaca.- Euler Martínez Alonso, maestro de música busca rescatar la música de banda cultural en tiempos de pandemia a través de clases virtuales e invitando a músicos de la región y estado a grabar melodías a distancia para proyectarlos en la red social.

Nos cuenta que desde que inicio el problema del COVID, buscó la manera de que sus alumnos continuaran aprendiendo a través de clases virtuales para que lo aprendido no lo dejaron a un lado y sobre todo, seguir fomentado en ellos la música.

Detalló que al ver las composiciones que había logrado durante este tiempo, decidió grabarlas para compartirlas en la plataforma de Facebook, para que las personas las pudieran disfrutar a través de la red social.

Por lo que hasta el momento las grabaciones que ha compartido tanto de sus alumnos como de otros músicos reconocidos de la región y estado, han tenido muy buena respuesta, ya que estos han sido compartidos muchas veces y han recibido muy buenos comentarios.

Invitó a todas las personas a que compartan los videos musicales que se estarán subiendo en la página de Aby Quintana Tv y su cuenta personal donde lo pueden encontrarar como Euler Alonso, con la finalidad de que las personas conozcan a los talentos de su región y estado.

Cabe mencionar que Euler Martínez Alonso es originario de la comunidad de Otatitlán de Morelos, Talea de Castro, Villa Alta, Oaxaca, con más de 10 años instruyendo música a través de instrumentos de adviento y ha formado muchas bandas musicales en el estado, pero actualmente Se encuentra radicando y dando clases en el municipio de San Miguel Soyaltepec.

